〔离岸人民币〕中资银行近期在点心存款证市场融资逾20亿元--IFR

路透6月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中资银行在点心存款证市场再燃融资热火，总规模超过20亿元人民币（3.18亿美元）。

中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行发行了7亿元人民币存款证，其中包括汇丰(0005.HK)经手的5亿元人民币三年期存款证，利率为3%，以及渣打银行(2888.HK)(STAN.L)筹办的2亿元人民币三年期存款证，利率为2.9%。两者都将于6月25日结算。

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行同样加入了这轮热潮，筹资6.2亿元人民币，其中包括汇丰经办的5亿元人民币一年期存款证，利率2.5%，以及另一笔1.2亿元人民币一年期存款证，利率为2.8%，由渣打主理。前者将于6月24日结算，后者结算日为6月21日。而上周建行香港曾获华侨银行助力，发行了6亿元人民币1年期存款证，利率为2.5%。

另一家发行方为中国银行(601988.SS)(3988.HK)香港分行，发行5亿元人民币一年期存款证，利率2.5%，将于6月22日结算，由汇丰负责。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)