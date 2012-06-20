〔离岸人民币〕中资银行近期在点心存款证市场融资逾20亿元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中资银行在点心存款证市场再燃融资热火，总规模超过20亿元人民币（3.18亿美元）。
中国国家开发银行[CHDB.UL]香港分行发行了7亿元人民币存款证，其中包括汇丰(0005.HK)经手的5亿元人民币三年期存款证，利率为3%，以及渣打银行(2888.HK)(STAN.L)筹办的2亿元人民币三年期存款证，利率为2.9%。两者都将于6月25日结算。
中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行同样加入了这轮热潮，筹资6.2亿元人民币，其中包括汇丰经办的5亿元人民币一年期存款证，利率2.5%，以及另一笔1.2亿元人民币一年期存款证，利率为2.8%，由渣打主理。前者将于6月24日结算，后者结算日为6月21日。而上周建行香港曾获华侨银行助力，发行了6亿元人民币1年期存款证，利率为2.5%。
另一家发行方为中国银行(601988.SS)(3988.HK)香港分行，发行5亿元人民币一年期存款证，利率2.5%，将于6月22日结算，由汇丰负责。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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