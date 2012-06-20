〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报91天期正回购需求--业内人士

路透上海6月20日电---业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅申报91天期正回购需求,本周央票发行继续缺席.

央行公开市场周二进行了200亿元28天期正回购,中标利率持平于2.75%.而在央行三年半来首度降息之后,上周进行的300亿元28天期正回购中标利率则应声下跌5个基点(bp)至2.75%.分析人士指出,整体资金利率已经上行,限制了正回购利率续跌空间,但跟随资金利率"水涨船高"的可能性也很小.[CN/MMTCN]

公开市场一级交易商一般于周一和周三上报公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,当周基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)