〔标题新闻〕美药品零售商Walgreen作价67亿美元收购欧保健医药集团Alliance Boots的45%股权

中国证券：沪深证交所周三两融余额增10.2亿元，连续三日上升

路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周三收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日增加 10.2亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,114.2亿元，创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7 9,104.0 21.9 3,241.73 2/27 5,306.9 3,775.2