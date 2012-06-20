《汇市简讯》美元/日圆及日圆交叉盘在东京定盘后走低

0125GMT * 美元/日圆及日圆交叉盘在东京定盘后走低,市场预期美联储放松政策 * 市场上许多人希望,如果不推出第三轮量化宽松,美联储也将继续进行扭转操作 * 美元/日圆从东京定盘高点79.13跌至78.80 * 过去两日在78.80-90有良好买需 * 买兴延续到78.50,下方有一些停止单 * 欧元/日圆从100.35跌至99.90(完) --编译 张涛;审校 张若琪