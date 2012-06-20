〔中国经济〕全国政协提案呼吁政府放松对房地产市场的调控--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月20日电---中国日报周三报导称,全国政协呼吁政府放宽房地产市场的调控,以确保国内经济的快速增长.
报导援引全国政协的提案称,中央政府应该考虑放松地产调控.
"应该放松对一线城市高档住宅的限购,"报纸援引提案称.
该提案亦建议,刺激经济增长应该更依赖降息,而不是调降银行存款准备金率.
这是中国有影响力的经济顾问团体首次呼吁政府,放宽对一度火热的地产市场的管控.在政府抑制房价措施的影响下,地产市场降温.
许多地产开发商和一些经济学家警告道,如果政府的地产严控措施持续过久,恐将经济拖入大幅下滑,不过政府并未因此放松立场.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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