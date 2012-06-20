微软Windows 8界面"大换脸"老用户适应难

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Bill Rigby

路透西雅图6月15日电---随着微软(MSFT.O)准备向世人展示Windows 8在下一代高性能平板电脑上的实力，在现有硬件上对这款新操作系统的初步评价凸显微软在大幅修改Windows产品设计后将面临的挑战。

微软称，在Windows 8秋季全面发布前，已有数百万人在台式机、笔记本电脑和平板电脑上使用预览版。

目前为止，多数使用预览版的用户对Windows 8的"Metro"触摸界面予以好评，该界面用各种彩色方块呈现邮件等应用程序，并可进行实时更新。但他们也强调，让用户放弃已经熟悉且信赖的老界面并非易事。

科技研究公司IDC分析师、前微软策略师Al Hilwa称："对于适应了电脑鼠标应用的人来说，的确有点困难。"

新的Metro界面只能运行针对该界面编写的应用，用户想要进行特定工作，例如像在苹果iTunes上听音乐，就得切换回到传统桌面。

Forrester Research分析师约翰逊(David Johnson)称："真正让我不舒服的是，Metro应用和通常的桌面应用似乎毫不相干。他们之间无法轻而易举地相互切换，而我也不知道为何会这样。"

**业界评价**

《华尔街日报》的Walt Mossberg和《纽约时报》的David Pogue等主流科技评论家尚未对5月31日发布的最新Windows 8预览版发表评论。

对于Windows 8让人耳目一新的外观，见解相对肤浅的各大科技博客普遍赞赏有加，但几乎所有人都强调，用户在改用新系统时将会遇到困难。

在线期刊《Slate》的科技专栏作家曼约奥(Farhad Manjoo)称："我的感觉就如同身处茫茫大海--困惑、无助、愤怒，最终不得不忍痛改变我几乎所有的工作模式。"但他也承认，Windows 8的确有许多让人喜爱的地方。

与微软同处西雅图的科技新闻网站GeekWire则不那么友善，他们发布了一段读者提供的视频，其中表现了这位读者的父亲因无法回到开始目录而彻底崩溃的画面。(视频链接：here)

Gizmodo的评论员Mat Honan称赞Windows 8"含蓄优雅"，认为Metro应用比上一版更好且易用，但无"让人折服"之处。

不可否认，对于一款用户超过10亿的操作系统而言，任何的大幅改版都会遭到抵制。

Windows 8能否成功，将取决于运行该系统的设备的质量和价格，而这则掌握在惠普(HPQ.N)、三星(005930.KS)、联想(0992.HK)及宏基(2353.TW)等电脑厂商手中。

市场研究公司Directions on Microsoft的分析师切里(Michael Cherry)称："我真的想用Windows 8，但我不确定他们能否涅磐重生。他们已经下注，向我们展示他们前行的目标，但我不确定他们能否实现。"(完)