〔全球金属〕2012年下半年中国铜需求料保持强劲--Aurubis

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透汉堡6月19日电---欧洲最大铜生产商--德国Aurubis(NAFG.DE)周二表示,中国铜需求在2012年下半年料持续增长,因为中国刺激经济的举措可能提振铜消费.
"中国今年的铜需求预计将达840万吨,较上年增长8%,"Aurubis在报告中称.
"因为许多原材料投资者目前仍在为经济增速温和下滑做准备,除欧元区危机以外,铜面临的最大风险源自对中国前景的看法改变."
"不过投资者看来仍然较为轻松.目前政府正在加快基建项目,已经宣布了旨在推动工业部门成长的项目."
Aurubis称,中国6月7日意外降息亦帮助促进经济增长.
它说,"这对铜意味着,中国的铜需求在2012年下半年可能会再度上升,不过这一趋势尚不明显."(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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