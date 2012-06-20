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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 10:01 BJT

《汇市简讯》美元/马币吸引退休基金买盘

0151GMT * 美元/马币(林吉特)在3.1550吸引本地退休基金买盘,但流动性较低 * 欧元卖压增强买兴 * 迄今交投于3.1550-3.1590,最新报3.1590-3.1600,NDF交投于3.1640-3.1670(完) --编译 张涛;审校 龚芳

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