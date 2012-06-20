拉手网撤回在美国上市申请

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月19日电---中国拉手网周二向美国证券交易委员会(SEC)提交文件，要求撤回在美国首次公开发行(IPO)申请。
当前美国IPO市场迟滞，自Facebook(FB.O)5月上市搞砸后，鲜有公司提交上市申请。
近几年，由于中国公司频曝会计丑闻，且中国经济增长放缓，动摇投资者信心，中国企业赴美上市遭遇瓶颈。
中国打折网唯品会(VIPS.N)是去年8月以来首个赴美上市的中国企业，但今年3月上市后表现疲弱，迄今尚未反弹至招股价水准。
拉手网去年10月提交申请，拟在纳斯达克上市，当时计划发行约540万份美国存托凭证(ADS)，招股价区间为13-15美元。拉手网后来于11月宣布因“公司发展”原因而推迟IPO计划。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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