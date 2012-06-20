《汇市简讯》欧元/日圆在东京定盘后下跌,预计继续面临卖压

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因投机性买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
0156GMT * 欧元/日圆东京定盘前报100.35,定盘后跌至99.82 * 投机客仍热衷于逢高卖出 * 99.80左右买盘再现,技术支撑位在99.71的云区转换线 * 99.14的基准线存在支撑,然后是99.00,下方有停止单 * 目前在100.30-40附近及上方存在卖单,101.00上方有停止单(完) --编译 张涛;审校 徐文焰
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。