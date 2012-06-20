《汇市简讯》欧元/日圆在东京定盘后下跌,预计继续面临卖压

0156GMT * 欧元/日圆东京定盘前报100.35,定盘后跌至99.82 * 投机客仍热衷于逢高卖出 * 99.80左右买盘再现,技术支撑位在99.71的云区转换线 * 99.14的基准线存在支撑,然后是99.00,下方有停止单 * 目前在100.30-40附近及上方存在卖单,101.00上方有停止单(完) --编译 张涛;审校 徐文焰