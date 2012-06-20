《汇市简讯》澳元/日圆在200日均线下方盘整

0200GMT * 澳元/日圆在东京定盘后走低,脱离稍早高点80.58,最低触及80.08. * 接近80.00时出现一些买兴,仍有逢低买盘. * 预计在200日均线80.72下方处于盘整走势. * 其上方有停止单,81.00上方更多. (完) --编译 张涛; 审校 侯向明