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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 10:18 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比可能进行盘整,看涨

0207GMT * 美元/印度卢比可能在55.80-56.20区间盘整,后市看涨 * 评级下调担忧和财政疑虑提供支撑,尽管欧元走强 * 美元/卢比昨日收于55.97,盘中在55.86-56.13交投 * 隔夜NDF交投于56.21-56.40,纽约时段收报56.22-56.28(完) --编译 张涛;审校 张若琪

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