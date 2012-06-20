〔金属期市〕伦敦期铜因西班牙忧虑下跌,美国量化宽松期望限制跌幅

路透上海6月20日电---伦敦期铜周三在清淡交投中下滑,市场对于西班牙债务问题的担忧徘徊不去,部分投资者也对前日涨幅获利了结.

西班牙接近成为被信贷市场拒之门外的最大欧元区国家,该国周二标售短期公债时不得不支付欧元面世以来的最高价格.[ID:nST0465974].这引发投资者担心全球经济可能会滑向衰退,并打压金属需求.