版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 10:38 BJT

《汇市简讯》美联储会议前的谨慎情绪压制美元/菲律宾披索卖盘

0226GMT * 美元/菲律宾披索触及低点42.14,欧洲疑虑和美联储不确定性抑制卖盘 * 在42.00上方可能出现获利回吐,因投机客仍然保持谨慎 * 迄今交投于42.14-42.22,最新报42.15-42.17(完) --编译 张涛; 审校 丁琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐