《汇市简讯》澳元/美元在高位交投,保持看多基调

0231GMT * 澳元/美元继续在高位交投,保持看多基调 * 亚洲股市温和走高,标准普尔指数期货和大宗商品期货微跌 * 交易商表示,在美联储公布利率政策前,市场仍在回补澳元/美元空仓(完) --编译 张涛;审校 龚芳