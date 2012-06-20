《汇市简讯》美元/印尼卢比在9500下方徘徊

0235GMT * 美元/印尼卢比处于原有区间,银行间买盘使其保持在接近9500的水平 * 开盘报9450-9480,交投于9480-9485 * 印尼央行在9415少量卖出 * 美元/卢比最新报9475-9495,NDF报9525-9555(完) --编译 张涛;审校 张若琪