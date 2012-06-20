〔基金产业〕机构投资者或加仓对冲基金--调查

路透波士顿6月19日电---退休基金、养老保险和慈善基金或很快会将更多对冲基金纳入资产组合.

Russell Investments周二公布的调查结果显示,近三分之一的机构投资者称手中握有太多现金,而面向对冲基金的投资不足.

"至少30%的受访者表示,对冲基金、民间房地产和私募股权的投资比例低于目标权重,"Russell在2012年全球替代投资调查中写道.

45%的受访者称,现金仓位高于目标水准,暗示他们态度谨慎,在等候合适时机重新配置资源.32%的受访者称可能加仓对冲基金和民间房地产投资.

对冲基金长期受大型投资者欢迎,因一来可以多元化投资组合,二来能够提高回报.Russell研究团队发现,这种需求在继续升温.

"在回报低迷、全球经济高度不确定、以及金融市场震荡的情况下,替代投资成为多元化、多资产投资组合的关键组成部分,"Russell的替代投资主管Julia Cormier说.

Russell从1992年起,隔年对机构投资者客户进行调查.今年的调查于1-3月间进行,访问了146家机构投资者,他们在全球的资产投资规模为1.1万亿(兆)美元.(完)