〔基金产业〕机构投资者或加仓对冲基金--调查

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透波士顿6月19日电---退休基金、养老保险和慈善基金或很快会将更多对冲基金纳入资产组合.
Russell Investments周二公布的调查结果显示,近三分之一的机构投资者称手中握有太多现金,而面向对冲基金的投资不足.
"至少30%的受访者表示,对冲基金、民间房地产和私募股权的投资比例低于目标权重,"Russell在2012年全球替代投资调查中写道.
45%的受访者称,现金仓位高于目标水准,暗示他们态度谨慎,在等候合适时机重新配置资源.32%的受访者称可能加仓对冲基金和民间房地产投资.
对冲基金长期受大型投资者欢迎,因一来可以多元化投资组合,二来能够提高回报.Russell研究团队发现,这种需求在继续升温.
"在回报低迷、全球经济高度不确定、以及金融市场震荡的情况下,替代投资成为多元化、多资产投资组合的关键组成部分,"Russell的替代投资主管Julia Cormier说.
Russell从1992年起,隔年对机构投资者客户进行调查.今年的调查于1-3月间进行,访问了146家机构投资者,他们在全球的资产投资规模为1.1万亿(兆)美元.(完)
--编译 艾茂林; 审校 高琦
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路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。