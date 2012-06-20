〔香港个股〕腾讯将收购美国游戏公司Epic Games少数股权

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月20日电---中国大型互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周二晚间称,已同意收购美国游戏公司Epic Games Inc.少数股权,但没有披露具体交易金额.
腾讯控股周二晚间发布的新闻稿称,完成战略投资后,Epic将继续独立运营,并寻求在多平台上进一步拓展其游戏业务.预计交易将于一个月内完成.
"Epic专注于为所有自身的游戏和技术提供优良的品质,令我们深受启发.20年来,他们一直在推动游戏行业的标杆,现在他们正在蓄势待发."腾讯高级执行副总裁网大为在新闻稿中表示.
总部位于美国北卡罗莱纳州的Epic成立于1991年,开发游戏及跨平台的游戏引擎技术,旗下有多款畅销的PC、单机和移动互联网游戏,包括Unreal系列、Gears of War,以及iOS平台的畅销游戏Infinity Blade等.(完)
--发稿 黄运涛; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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