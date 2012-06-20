〔新西兰汇率〕新西兰总理称希望汇率较低,但干预不会奏效

路透惠灵顿6月20日电---新西兰总理约翰基周三表示,新西兰需要一个较低的汇率,特别是兑美元,但是却无法实现.

"我们希望看到新西兰元兑美元的汇率更具竞争力,新西兰元兑澳元已颇具竞争力,"约翰基在议会回答有关高汇率的问题时表示.

然而,他称这在很大程度上反映了美元的疲弱,新西兰政府几乎无力改变这一局面.

"政府不相信可以通过干预来改变局面,"曾为外汇交易员的约翰基表示.(完)