《美国金融分析》投资者坐拥现金,预防欧债危机扩散风险

撰稿 Jennifer Ablan 编译 洪曦/许娜

路透6月19日电---对于一些基金经理来说,现金不只是扑克里的K,它也是J、Q和A等好牌.

希腊大选结果出炉,却未能消除人们对欧元区稳定性的担心,中国和美国经济也没有带来更多的乐观情绪,在这样的情形下,一些大型投资者及其顾问已经决定,现金才是唯一的王道.

TrimTabs Investment Research创始人兼执行长Charles Biderman建议包括对冲基金在内的大型机构客户从6月11日开始"100%地持有现金".

"这些日子,股票市场只要下跌些许个百分点,就足以引发更多'宽松、救助和刺激政策'的呼声.我们感到吃惊的是,有这么多投资者仍然相信增加流动性可以帮助赶走欧元区债务危机."Biderman称.

Biderman表示,他认为长期而言投入资金来解决偿付能力问题是没有用的.持此观点的不止他一人.

佛罗里达州Cumberland Advisors投资长David Kotok称,他掌管的机构"暂时"持有现金头寸.他称,公司管理的1,500个独立客户账户中,现金头寸的比例在10-20%.

相比之下,根据美国银行美林对260位投资者进行的6月全球调查,平均现金水平处于欧元区债务危机开始以来的最高位,达到资产组合的5.3%,5月时为4.7%.

"我们自(去年)10月就开始进行全面投资,不过欧洲风险正在发展."Kotok说."因此,我们需要保留一些现金储备."

自从2008年金融危机爆发,投资者们不得不在全球金融市场中的激烈变化氛围中前行.市场剧烈波动已成常态.当财政或银行业危机在世界的某个地方恶化(通常是欧洲或者美国),各地市场便会急转直下.随后,各国政府和央行出台救助措施,并向市场注入资金.一旦人们意识到根本问题尚未得到解决,那种乐观情绪将会云消雾散,市场又会开始新一轮下跌.这个过程在不断地循环往复.

例如,美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在6月初时曾经表示,联储正在密切关注欧洲债务危机对美国经济复苏产生的"重大风险".如今有人认为联储最早可能在本周三决定推出某种进一步措施来增加市场流动性.美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将结束为期两天的政策会议.

然而,TrimTabs的Biderman提出了疑问:"当全球央行对市场的操控不再有效时,将会是何种情景?"

**精挑细选**

当然,并不是所有投资者都完全放弃股市.

波士顿MFS Investment Management全球债券投资组合经理Erik Weisman表示,从较长期来看,相比债券,股票仍显得便宜,但现在进入股市还是有"入市过早"的风险.该公司所管理的资产达2,680亿美元.

Weisman并不回避持有现金.

"目前持有现金并不是世界上最糟糕的事,因为当你心存疑虑时,就会发现有很多选择更加糟糕."

周日希腊支持援助的政党以微弱优势,战胜反对撙节的左翼激进联盟党赢得大选,让位于纽约的Carret Asset Management高级董事Donald Gimbel倍受鼓舞.他表示,选举结果表明希腊人没有放弃资本主义.

数周前,Gimbel将所管理的16亿美元基金中的现金占比提高到15%,为2008年以来最高.上周,他将现金占比下调至12%,因认为亚洲部分股票价格在低廉水准交投.

他料将在未来数月都维持现金占比在此水平不变,以观察欧洲形势的发展、美国大选情况及中国近期经济形势.

"我基本上持乐观态度,但我必须具有耐心,"Gimbel称.

与投资者一样,美国企业也在耐心等待且规避风险.

乔治城大学金融副教授Lee Pinkowitz表示,2009-2010年美国企业所持资产中的现金占比平均达1.86%的"异常水平",而1998-2000年为零.Pinkowitz还联合撰写了一份研究报告,由美国国家经济研究局(NBER)刊出.

Pinkowitz表示,企业大约从2005年左右开始持有较高的现金.但他补充道,2008年金融危机和欧元区问题"使得情况恶化,且无助于决策.你可以看到,企业希望维持一个更大规模的'雨天'基金."

但是,实体经济面临的问题在于,企业保留的异常高的现金并没有投入到新工厂、办公室和产品上,这也意味着就业不太可能增聘人手.

管理着350亿美元资产的DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach称,总的来说,"人们在2008年遭受打击",不想要赔钱."

2008年雷曼兄弟破产及金融危机爆发,使得包括股票、债券和外汇在内的全球金融资产价值缩水逾50万亿(兆)美元.

"人们现在为欧洲结局做准备已经太晚,"Gundlach称,"时间已经不多,现在差不多到了情势摊牌的时候."(完)