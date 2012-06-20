〔香港个股〕光汇石油美国业务经营不善亏损,主管经理引咎辞职

路透新加坡6月20日电---在香港上市的中国光汇石油(0933.HK)周三表示,公司美国业务在由前董事总经理Vince Matassa领导期间亏损达1,500万美元,Matassa亦是位身经百战的交易员.

光汇石油发布声明称,目前公司在对美国业务进行审计.光汇石油是中国珠江三角洲地区最大的船用重油供应商.

"光汇证实,美洲和加勒比海的国际供应和燃料补充业务区域董事总经理Vince Matassa不再在光汇任职,"声明称.

"其在光汇任职期间,集团的美国业务累积亏损达约1,500万美元."

光汇称,Matassa自2010年8月以来加入光汇石油休士顿分部,近期已辞职.

Matassa曾在BP(BP.L)担任交易员,记者无法立即联系上他对此置评.(完)