〔香港个股〕光汇石油美国业务经营不善亏损,主管经理引咎辞职

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月20日电---在香港上市的中国光汇石油(0933.HK)周三表示,公司美国业务在由前董事总经理Vince Matassa领导期间亏损达1,500万美元,Matassa亦是位身经百战的交易员.
光汇石油发布声明称,目前公司在对美国业务进行审计.光汇石油是中国珠江三角洲地区最大的船用重油供应商.
"光汇证实,美洲和加勒比海的国际供应和燃料补充业务区域董事总经理Vince Matassa不再在光汇任职,"声明称.
"其在光汇任职期间,集团的美国业务累积亏损达约1,500万美元."
光汇称,Matassa自2010年8月以来加入光汇石油休士顿分部,近期已辞职.
Matassa曾在BP(BP.L)担任交易员,记者无法立即联系上他对此置评.(完)
--编译 白云;审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)