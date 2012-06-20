更正:《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币多数横向波动,等候FOMC会议结果

(更正:译文有误,第一段改为"风险货币兑日圆的卖盘",非"日圆兑美元以外货币的卖盘",第二段改为"重新出现日圆汇回潮",非"日圆遣返已重新回潮")

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IFR 6月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币多数横向波动,尽管出现温和的风险资产卖盘,风险货币兑日圆的卖盘最为明显.

随着6月份/第二季/上半年行将结束,重新出现日圆汇回潮,盖过了今天上午通常因薪酬结算日(Gotobi Day)而出现的一波日圆卖盘.

目前市场关注焦点仍是今晚的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议.若未出台卖短买长(扭转操作,twist operation)以上等级的举措,恐导致风险资产再度遭到抛售.

欧洲的交易商正热切期盼欧盟在下周举行的峰会上采取大胆行动,因此峰会结果再度令人失望的可能性较大.

美元兑日圆以外亚洲货币震荡走低,谨慎交易再度成为主流.(完)