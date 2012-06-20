更正:《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币多数横向波动,等候FOMC会议结果

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:译文有误,第一段改为"风险货币兑日圆的卖盘",非"日圆兑美元以外货币的卖盘",第二段改为"重新出现日圆汇回潮",非"日圆遣返已重新回潮")
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IFR 6月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币多数横向波动,尽管出现温和的风险资产卖盘,风险货币兑日圆的卖盘最为明显.
随着6月份/第二季/上半年行将结束,重新出现日圆汇回潮,盖过了今天上午通常因薪酬结算日(Gotobi Day)而出现的一波日圆卖盘.
目前市场关注焦点仍是今晚的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议.若未出台卖短买长(扭转操作,twist operation)以上等级的举措,恐导致风险资产再度遭到抛售.
欧洲的交易商正热切期盼欧盟在下周举行的峰会上采取大胆行动,因此峰会结果再度令人失望的可能性较大.
美元兑日圆以外亚洲货币震荡走低,谨慎交易再度成为主流.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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