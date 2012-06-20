《热点透视》经济受到欧洲危机拖累,英国必需动用财政激励

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 隋芬

路透伦敦6月19日电---欧元区危机正迫使曾经理想主义的首相卡梅伦要变得现实.卡梅伦曾十分向往制造业与出口繁荣以及经济"再平衡",而现在事实是,英国贸易逆差创下七年最大,对欧盟贸易收支状况为史上最差.欧洲局势正在连累英国.促使英国央行对银行提供廉价资金,似乎不太可能成为有效的应对方式,英国需要财政激励.

当初上台时,卡梅伦就发现自己仿佛继承错了位置.他真心希望管理一个像德国那种由制造业与出口带动的繁荣经济.2010年5月时他表示,英国经济"变得越来越不平衡",其命运被某些无法形容的事物所羁绊:某一角落的某些行业.这些令人讨厌的行业就是金融业,而这个"肮脏"角落便是伦敦.

由出口带来的繁荣局面尚未出现.英国4月44亿英镑的贸易逆差是2005年以来最大,且为有记录以来第二大.这可以归咎于欧洲.英国对非欧盟国家出口同比增长5.1%,但对欧盟的出口减少了2.2%,英国有半数以上出口是卖到欧盟.

这一点对英国经济增长十分紧要,因为政府一直很依赖出口.英国2011年国内生产总值(GDP)仅微弱增长0.7%,但若不是受助于贸易,经济将会是完全萎缩,贸易对GDP增长贡献了一个百分点.而今年,随着对欧洲出口形势不利,贸易很可能拖累经济增长,从而使英国陷入或接近陷入衰退.英镑兑欧元正在升值,对形势也无益.因为欧元下滑会使英国产品变得不那么便宜.今年4月英镑贸易加权指数触及20个月高点.

所有这些因素给英国决策者带来很大的麻烦.英国央行也曾对出口寄予厚望.央行首席经济学家戴尔表示,若量化宽松计划无法通过刺激信贷来产生成效,那么应由汇率来发挥作用.换句话说,英国应通过本币贬值来摆脱困境.但当邻国处在危机且本国货币升值的话,这种策略是行不通的,无论你印制了多少钞票来令货币贬值.

因此,卡梅伦与英国央行转而把希望投向了肮脏的、之前几乎被轻视的金融业.上周宣布的"贷款融资"计划将使银行获得廉价资金,假设他们会在贷款中传达这项计划.该计划标志着英国央行立场的扭转,央行原本似乎是乐于逐渐退出先前的特殊流动性计划.一个大的问号是,这么做能给经济提供多少帮助.

贷款活动确实很弱.过去三年里,抵押贷款总额一直低于2001年1,600亿英镑的水平.廉价融资或能令这种状况有所改观,但也可能于事无补.英国失业率目前接近17年高位.收入增长的速度赶不上通货膨胀.经济中存在所谓的凯恩斯流动性陷阱的风险,而英国央行3,250亿英镑量化宽松的结果似乎正是如此.可是,英国央行看上去十有八九还会扩大其规模.

如果廉价信贷不起作用,整个今年GDP都恐怕不会增长.这将困扰英国政府,有可能迫使其诉诸会被反对者说成"完全掉头"的政策转变.它将必需增加一些财政激励.方法是坚持原有的撙节原则,削减政府支出,同时动用财政资金投资于盖楼、修路和其他公共项目.这将催生经济增长,使人们重获工作.

如果英国是欧元区国家,这个选项是不存在的.在欧元区,德国正在强化马斯垂特条约与财政协议.但英国还保留着自己的政策灵活性.欧元区危机没有希望迅速好转,而且很容易严重恶化,在此之际,英国需要运用这种灵活性.(完)