〔中国债市动态〕现券收益率冲高后回稳,央行逆回购传言令买盘浮现

路透上海6月20日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率冲高后回稳,盘初市场弱势不改,收益率继续小幅冲高,但随后有关央行与部分大行进行逆回购操作的传言开始扩散,机构信心明显受提振,买盘浮现.

交易员指出,半年末因素令资金面持续收紧,不过央行如果出手相助,将缓解市场的紧张局面,现券连日来的颓势也有望止住.

"早上(收益率)上了2-3个点,现在回去了,金(融)债、国债各个品种卖价被点,"北京一银行交易员称.

上海一银行交易员并表示,上午10年续发国债的招标情况稍好于预期,表明目前的收益率水平对配置需求已有不错吸引力,也有助于二级市场止跌.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的10年期续发国债,加权收益率为3.3958%,略低于此前3.42%的市场预测均值.[ID:nSB1620964]

剩余期限约9.69年的国债120004最新报价收益率为CN120004=CFXM为3.42%/3.3950%,持平于上日尾盘.(完)