〔中国债市动态〕现券收益率冲高后回稳,央行逆回购传言令买盘浮现

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月20日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率冲高后回稳,盘初市场弱势不改,收益率继续小幅冲高,但随后有关央行与部分大行进行逆回购操作的传言开始扩散,机构信心明显受提振,买盘浮现.
交易员指出,半年末因素令资金面持续收紧,不过央行如果出手相助,将缓解市场的紧张局面,现券连日来的颓势也有望止住.
"早上(收益率)上了2-3个点,现在回去了,金(融)债、国债各个品种卖价被点,"北京一银行交易员称.
上海一银行交易员并表示,上午10年续发国债的招标情况稍好于预期,表明目前的收益率水平对配置需求已有不错吸引力,也有助于二级市场止跌.
业内人士稍早透露,财政部上午招标的10年期续发国债,加权收益率为3.3958%,略低于此前3.42%的市场预测均值.[ID:nSB1620964]
剩余期限约9.69年的国债120004最新报价收益率为CN120004=CFXM为3.42%/3.3950%,持平于上日尾盘.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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