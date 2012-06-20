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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 11:49 BJT

《汇市简讯》在最新印度央行会议之后,做空马币/印度卢比

0333GMT * 从日本以外亚洲货币的角度来看,马币(林吉特)是有吸引力的风险货币代表 * 因美联储和欧元区等事件风险,现在做空美元/印度卢比还有些过早 * 交易商可以考虑三个月NDF,因存在利差好处 * 如果17.00被测试,停止位可以降到17.50 * 建仓水准:17.70 * 停止位:18.20 * 目标位:16.05(2012年低点) --编译 张涛; 审校 蔡美珍

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