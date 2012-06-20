俄罗斯总统普京不再支持叙利亚总统阿萨德继续掌权--英国首相卡梅伦

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电---英国首相卡梅伦周二称，俄罗斯总统普京在本周会谈中明确表态，他不希望叙利亚总统阿萨德继续掌权。但普京在同一天称，阿萨德的去留应由叙利亚人民决定。

俄罗斯一度强力支持阿萨德政权及其对反对派和示威者的武力镇压，还向叙利亚政府提供武器。联合国估计，叙利亚长达15个月的冲突，已造成一万余人丧生。

卡梅伦称，在墨西哥召开二十国集团（G20）峰会期间，普京与美国总统奥巴马及其他国家领导人会谈时，改变了对叙利亚问题的看法，磋商重点眼下已转移到叙利亚政权过渡上。

“（普京与其他领导人）在政权如何过渡问题上仍存在着分歧，但他不希望阿萨德继续掌管叙利亚政权的明确表态很受欢迎，”卡梅伦告诉记者。

“我们下一步要做的是，就叙利亚政权过渡时期的领导层达成一致，他们应带领叙利亚走向民主未来，保护该国各个团体的权利。”

德国总理默克尔、法国总统奥朗德、土耳其总理埃尔多安及卡梅伦也都出席了与普京的会谈。

但普京在卡梅伦发表上述言论不久后就表示，阿萨德是否继续掌权应由叙利亚人民决定。这似乎与卡梅伦的说法不一致。（完）