〔中国货币市场〕回购利率续升,半年末因素持续发酵令资金饥渴加剧

路透北京6月20日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三主要品种持续上行,其中隔夜和七天期涨幅均超45个基点(bp).虽然市场传言央行向个别大行实施逆回购操作,但半年末"冲存款"等调整指标压力令银行捂紧钱袋,拉动资金价格走高.

交易员认为,即使央行进行了逆回购操作,但面临半年末时点,对资金面的改善程度也有限.

"到月末银行间互相拉存款的因素,(资金面)不是特别充裕."上海一券商交易员表示.

她表示,7月公开市场到期投放量比较少,按照往年7月数据看,上缴财政存款的规模也不少,如果不调准的话,7月资金状况很难回到6月初时的宽松状态.

截至目前的统计数据显示,央行公开市场7月到期量为1,510亿元,较6月的2,890亿元下降近五成.

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.[ID:nSB1618256]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2988 2.707 59.18 2,348.51

七天CN7DRP=CFXS 3.4459 2.978 46.79 499.96

14天CN14DRP=CFXS 3.3476 3.2952 5.24 139.16

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2816 2.6997 58.19 980.10

七天CHICNY7D=CFXS 3.4715 2.9661 50.54 58.18

==============================================================================(完)