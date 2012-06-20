〔新债招标〕中国10年续发国债略低于预期,银行等配置机构认可投资价值(更新版2)

(新增追加发行结果公告)
* 10年续发国债加权收益率3.3958%,略低于预期
* 获31.6亿元追加认购,最终发行量为331.6亿元
* 未受当前显紧资金面干扰
* 综合考虑免税等因素,银行等机构配置需求不错
* 首场投标倍数1.88倍,边际收益率为3.4235%
路透北京6月20日电---中国财政部周三上午续发的10年期国债招标结果略低于市场预期,未受当前显紧资金面干扰.市场人士指出,综合考虑免税等因素,银行等机构配置需求不错,从而将结果拉低至较二级市场略强的水平.
财政部公告显示,财政部招标的10年期续发国债,投标量为563.6亿元,首场投标倍数1.88倍.另据业内人士透露,该期续发国债加权收益率为3.3958%,略低于此前3.42%的市场预测均值,最优(边际)收益率为3.4235%,.此前市场对该新债的收益率预测区间为3.39%-3.45%
"(结果)比预期稍低点,资金有点紧,本来以为要高那么一两个点,结果还是在正常范围内,"上海一位银行交易员说,"中小机构有做配置的需求,标位比较分散."
多位参与投标的机构人士均表示,综合考虑免税等因素,10年期长期利率债中,相当数量的配置类银行机构更加认可国债的投资价值,需求可见.
根据北京一大型银行交易员的测算,考虑税收因素,3.4%左右的10年国债利率水平,较周二招标的10年国开债还要高出约40个基点(bp).
近日10年期长期利率债在一级市场供应较多.周二上午国开行增发的60亿元10年固息债中标收益率为4.1470%,基本符合市场预测均值,投标倍数为2.34倍.[ID:nSB1618744]农发行下午招标的10年期固息债,中标利率明显超过预期,首场200亿元的投标倍数仅为1.22倍.[ID:nSB1619300]
中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期国债最新收益率报3.4093%;增发标的120009券最新双边报价CN120009=CFXM中值集中在3.41%附近.
该期债为财政部今年第九期10年品种CN120009=CFXS续发,招标金额300亿元人民币,续发部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与增发标的120009券相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债6月21日开始续发行,6月25日续发行结束,续发行部分从6月27日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于5月23日招标发行的第九期10年国债,票面利率为3.36%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红/林高丽