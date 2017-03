《美国个股分析》Facebook难堪的上市表现或已将放空者阻于门外

撰稿 Cezary Podkul/Olivia Oran 编译 张明钧/肖群英/王翔琼

路透纽约6月19日电---对于Facebook这家社交媒体巨擘而言,其难堪的上市表现却有可能使其收之桑榆--部分放空者可能已经被吓跑了.

跟据路透分析交易所数据,在其上市之后,5月31日时其首次公开发行(IPO)的4.21亿股中约有8.1%被放空.

此一比率比过去一年上市的网络公司中的一半都要低,这些公司包括Pandora Media Inc (P.N)、LinkedIn Corp LNKD.O、Angie's List Inc (ANGI.O)以及Groupon Inc (GRPN.O)等.而常被拿来和Facebook比较的谷歌(GOOG.O)在2004年上市后的数周内,其股票被放空的比率要比上述数字高得多.

Facebook上市后几周的交易可谓步履艰辛.上市当天受到Nasdaq交易所技术问题的影响,另外还有许多报导称在上市之前几天,大型承销商的分析师调降了Facebook的营收及获利预估.Facebook上市第一天仅上涨0.23美元,接来的数日内更一度跌至25.52美元,较招股价38美元暴跌33%.

做空者或许在一开始感觉到有机会从负面的市场氛围及Facebook过高的估值中获利,但可能已因其股价暴跌而缩手.

"当一档个股估值过高时,作空是最棒的赚钱机会."佛罗里达大学IPO专家Jay Ritter在观看路透分析后表示.当价格下跌时,便释出"了结获利时候已到"的讯号,因"未来进一步下跌的可能性降低."

在被大举作空的个股当中,LinkedIn在上市第一天较发行价飙涨了173%、Groupon为56%、Pandora Media首日涨62%、Angie's List发行当天则是升44%.

Facebook股价仅在上市最初几分钟上涨了18%,之后便开始走跌.

**没有意义**

在Facebook是次IPO后的周二,Steve Spencer以每股32美元的价格做空Facebook股票,但随后已停手.Facebook股票在过去两周的确已回升,本周二在32美元左右交投.

"风险/回报指标目前对我来说没有意义,"纽约自营交易商SMB Capital联席主管Spencer说."若投资者希望进行空头押注,他们会在35美元附近做空."

无可否认,就做空的股票原始数量而言,Facebook在上市头两周的初步空头押注超过了在过去一年上市的任何一家互联网公司.

根据最新可得数据,截至5月31日,卖空的Facebook股票超过3,400万股.但鉴于Facebook股票发行规模巨大,该数据并不令人意外.

一些散户投资者一直持有Facebook股票,寄望股票将会反弹.

"我认为Facebook股票走势不会太糟糕,"底特律房地产企业家Tony Allen表示,他在发行首日以每股42美元买入50股,随后眼睁睁看着投资价值缩水.他说,仍持有Facebook股票,期望出现"逆转走势".

Facebook发言人拒绝发表评论.

**作空成本飙涨**

最初卖空者对Facebook股票的需求很高,使衡量看跌投资者活动的另一指标跃升.Astec Analytics高级副总裁David Lewis表示,借入Facebook股票所需支付的年利率起初扬升至逾40%.

Lewis指出,"这个指标超过1%就相当特殊了,更何况是40%."该利率自此之后迅速下降,目前约为0.6%,表明有大量股票可以借入.

路透为衡量类似Facebook上市股票的作空活动程度,计算了这些公司IPO后的公开上市股票卖空百分比.路透的数据来自各证券交易所,这些交易所每两周公布一次卖空股数(short interest)报告,上市时间较久的公司则是每个月公布一次.最靠近IPO日期的报告用于这次的分析.

尚不清楚作空股数对股票的长期前景有何意涵."除IPO之外,几乎所有的研究表明,卖空是一个负面信号,"犹他州州立大学金融学教授Ben Blau表示.

然而IPO的公司则是更难判断.并非所有高度吸引看空投资者人气的公司,最终都会表现疲弱.

例如,搜索引擎谷歌在2004年8月上市不久后,吸引到的空头押注是其公开上市股票的约21%,为Facebook的近三倍.但从一开始,谷歌股价便力抗空头:上市发行价定在85美元,开盘价为100美元,2005年1月股价翻倍,六个月后收在300美元上方--该水准自此鲜有跌破.谷歌股价周二报582美元左右.

在1990年代末互联网荣景时期,很多股票早前的卖空水平要比Facebook高.其中包括eBay(EBAY.O)等继续成长的公司,也有一些Pets.com等最后落得一败涂地的公司.

**Facebook被借出的股票增加**

Astec公布的最新数据表明,作空投资者可能已对Facebook增加了空单.

Astec估计,目前Facebook约有5,210万股票被借出,高于5月31日的3,430万股,且与截至该日被报出的作空股票规模相当.若现在被借出的大多数股票再度遭作空,这将表明Facebook的作空比率可能高达12.4%.(完)