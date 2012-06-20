〔日本个股〕瑞萨电子获得13亿美元资金支持,NEC不对其提供贷款--媒体

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京6月20日电---日本时事社周二晚间报导,瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)已与大股东和有关银行就获得1,000亿日圆(13亿美元)资金支持达成一致,但NEC(6701.T)不会向瑞萨提供任何贷款.瑞萨是全球第五大芯片厂商.
时事社周二报导.瑞萨将从日立(6501.T)和三菱电机(6503.T)获得总计340亿日圆贷款,另外的500亿日圆将从四家大型银行提供的信用额度中提取.
该报导未详细说明余下资金的来源,但表示NEC将通过其它方式对瑞萨提供支持.
时事社称,这些资金支持将用于帮助瑞萨实施大规模重组计划,按计划,瑞萨将裁员1.2万人,关闭在日本国内一半的工厂.
知情消息人士本周对路透表示,NEC无法向瑞萨提供任何贷款或新资本,因为它自己尚在费尽周折展开业务改善计划.
该消息人士称,NEC已对其他利益相关者表示,它将通过暂停货款支付和其它措施来帮助瑞萨.
NEC在截至3月底的财年间净亏1,103亿日圆,目前亦在推进裁员1万人的计划,以改善财务状况.
瑞萨股价午盘上涨2.2%,报327日圆,日股日经指数.N225涨幅为0.7%.NEC股价涨2.4%.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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