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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 07:26 BJT

更正:〔表格〕瑞士6月ZEW投资者信心指数骤降至负43.4,5月为负4.0

(更正:内文第一段5月为"4.0"有误,应为"负4.0")

路透苏黎世6月20日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士6月ZEW投资者信心指数降至负43.4,5月为负4.0.

12年6月 12年5月 11年6月

预期指数(投资者信心) -43.4 -4.0 -24.3

现况指数 19.7 10.0 70.3 (完)

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--编译 王翔琼;审校 白云

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