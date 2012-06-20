更正:〔表格〕瑞士6月ZEW投资者信心指数骤降至负43.4,5月为负4.0

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
(更正:内文第一段5月为"4.0"有误,应为"负4.0")
路透苏黎世6月20日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士6月ZEW投资者信心指数降至负43.4,5月为负4.0.
12年6月 12年5月 11年6月
预期指数(投资者信心) -43.4 -4.0 -24.3
现况指数 19.7 10.0 70.3 (完)
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--编译 王翔琼;审校 白云
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N