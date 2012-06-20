版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 12:11 BJT

《汇市简讯》若收在200日移动均线上方,英镑/美元料启动下一波涨势

0359GMT * 疲弱的CPI数据和英国央行量化宽松预期,在海外市场打压英镑 * 迄今在窄幅区间交投,受欧元走势驱动.这种情况可能保持到伦敦时段 * 日线动量指标上升,支撑其逐步走高 * 200日移动均线阻力位在1.5751,尽管曾短暂突破 * 在1.5700有少量买盘,构成初步支撑(完) --编译 张涛; 审校 白云

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐