《汇市简讯》若收在200日移动均线上方,英镑/美元料启动下一波涨势

0359GMT * 疲弱的CPI数据和英国央行量化宽松预期,在海外市场打压英镑 * 迄今在窄幅区间交投,受欧元走势驱动.这种情况可能保持到伦敦时段 * 日线动量指标上升,支撑其逐步走高 * 200日移动均线阻力位在1.5751,尽管曾短暂突破 * 在1.5700有少量买盘,构成初步支撑(完) --编译 张涛; 审校 白云