〔中国货币市场〕回购利率续升,半年末因素持续发酵令资金饥渴加剧(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京6月20日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三主要品种持续上行,其中隔夜和七天期涨幅均超45个基点(bp).虽然市场传言央行向个别大行实施逆回购操作,但半年末"冲存款"等调整指标压力令银行捂紧钱袋,拉动资金价格走高.
交易员认为,即使央行进行了逆回购操作,但面临半年末时点,对资金面的改善程度也有限.
"到月末银行间互相拉存款的因素,(资金面)不是特别充裕."上海一券商交易员表示.
她表示,7月公开市场到期投放量比较少,按照往年7月数据看,上缴财政存款的规模也不少,如果不调准的话,7月资金状况很难回到6月初时的宽松状态.
截至目前的统计数据显示,央行公开市场7月到期量为1,510亿元,较6月的2,890亿元下降近五成.
中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.[ID:nSB1618256]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3035 2.707 59.65 2,863.51
七天CN7DRP=CFXS 3.4492 2.978 47.12 561.04
14天CN14DRP=CFXS 3.3702 3.2952 7.5 176.86
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2817 2.6997 58.20 996.10
七天CHICNY7D=CFXS 3.4715 2.9661 50.54 58.18
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 9.0050 2.2100 679.50 480.53
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.6550 3.0000 65.50 108.15
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7200 3.2000 52.00 4.31
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3300 2.7200 61.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4247 2.9400 48.47
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4100 3.2700 14.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.2775 2.6908 58.67
七天SHICNYSWD= 3.4163 2.9242 49.21
三个月SHICNY3MD= 4.0402 4.0247 1.55
==============================================================================(完)
--发稿 康熙泽/边竞; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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