〔中国货币市场〕回购利率续升,半年末因素持续发酵令资金饥渴加剧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京6月20日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三主要品种持续上行,其中隔夜和七天期涨幅均超45个基点(bp).虽然市场传言央行向个别大行实施逆回购操作,但半年末"冲存款"等调整指标压力令银行捂紧钱袋,拉动资金价格走高.

交易员认为,即使央行进行了逆回购操作,但面临半年末时点,对资金面的改善程度也有限.

"到月末银行间互相拉存款的因素,(资金面)不是特别充裕."上海一券商交易员表示.

她表示,7月公开市场到期投放量比较少,按照往年7月数据看,上缴财政存款的规模也不少,如果不调准的话,7月资金状况很难回到6月初时的宽松状态.

截至目前的统计数据显示,央行公开市场7月到期量为1,510亿元,较6月的2,890亿元下降近五成.

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.[ID:nSB1618256]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3035 2.707 59.65 2,863.51

七天CN7DRP=CFXS 3.4492 2.978 47.12 561.04

14天CN14DRP=CFXS 3.3702 3.2952 7.5 176.86

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2817 2.6997 58.20 996.10

七天CHICNY7D=CFXS 3.4715 2.9661 50.54 58.18

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 9.0050 2.2100 679.50 480.53

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.6550 3.0000 65.50 108.15

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7200 3.2000 52.00 4.31

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3300 2.7200 61.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4247 2.9400 48.47

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4100 3.2700 14.00

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.2775 2.6908 58.67

七天SHICNYSWD= 3.4163 2.9242 49.21

三个月SHICNY3MD= 4.0402 4.0247 1.55

==============================================================================(完)