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财经报道 | 2012年 6月 20日 星期三 12:37 BJT

《企业看点》--6月20日财务活动报导摘要

路透6月20日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海证券报报导,中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)旗下直接投资子公司金石投资有限公司已获准设立中信并购基金,此为证监会同意设立的第一支并购基金.[ID:nSB1620920]

* 日本时事社周二晚间报导,瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)已与大股东和有关银行就获得1,000亿日圆(13亿美元)资金支持达成一致,但NEC(6701.T)不会向瑞萨提供任何贷款.[ID:nSB1621476](完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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