《企业看点》--6月20日财务活动报导摘要

韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
路透6月20日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 上海证券报报导,中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)旗下直接投资子公司金石投资有限公司已获准设立中信并购基金,此为证监会同意设立的第一支并购基金.[ID:nSB1620920]
* 日本时事社周二晚间报导,瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)已与大股东和有关银行就获得1,000亿日圆(13亿美元)资金支持达成一致,但NEC(6701.T)不会向瑞萨提供任何贷款.[ID:nSB1621476](完)
--编译 梁睿雪;审校 丁琦
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！