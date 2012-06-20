〔中国能源〕国际油价跌幅再破中国成品油价格调整临界值--息旺能源

路透北京6月20日电---行业网站息旺能源(C1)数据显示,截至周二(19日),三地原油加权均价变化率较6月7日下跌达4.2%,再次突破4%的调价临界值.

按中国现行的成品油定价机制,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格;但由于机制要求两次调价之间需要有一个月间隔,本次调价窗口最早可能在7月11日打开.

此前发改委已于5月10日和6月9日连续两次下调成品油价,今年国内成品油价格已经历四次调整.由于发改委没有对外公布油价计算公式,包括息旺在内的行业组织均自行推算价格变化,以粗略预计成品油价格调整的时点.

布兰特原油期货LCOc1周三盘中报95.86美元/桶,仍在上交易时段创出的17个月底点附近.

按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布兰特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.

发改委3月亦曾表态,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.[ID:nSB1459694](完)