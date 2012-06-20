〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元Shibor基准浮息债,期限七年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三公告称,将于下周二(26日)招标
发行总量不超过200亿元人民币的七年期浮动利率金融债(三个月Shibor基准).
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第27期金融债.具体条款如下:
第二十七期
-------------------------------------------------
招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息
利率基准 三个月Shibor五日均值
招标时间 6月26日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 6月29日
分销期 6月27日-6月29日
上市日 7月5日
基本承销额 有
付息频率 按季付息
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩/乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)