〔中港个股〕中兴通讯料未来三年在美采购金额累计达90亿美元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月20日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三称,在美国市场采购金额每年将增长10%,预计未来三年在美国的采购金额累计将达到90亿美元.
"我们和很多美国公司都有合作,基于我们目前的发展计划,我们初步预计,2012年至2014年,我们在美国的采购金额将增至90亿美元."中兴通讯新闻发言人戴澍说.
戴澍说,上述金额包括今年2月与美国高通(QCOM.O)和美国博通公司(Broadcom Corporation)BRCM.O签署的未来3-4年价值50亿美元的芯片采购协议.
他并称,2009年至2011年间,中兴通讯在美国进行的与技术相关的采购,金额总计约70亿美元.
中兴通讯美国首席执行官程立新周二表示,中兴通讯在美国的供应链伙伴业务超过137亿美元,而且仍将会继续增长.
中兴通讯做出这番表态之际,正值它和中国华为[HWT.UL]遭遇来自美国国会发起的调查.
本月,美国国会议员致信中兴通信和华为两家公司高层,要求提供大批公司资料,包括华为和中兴的股东结构,在美国业务发展,从中国政府取得何种补贴等.(完)
--发稿 李千仪/黄运涛; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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