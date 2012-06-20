〔中港个股〕中兴通讯料未来三年在美采购金额累计达90亿美元

路透北京6月20日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三称,在美国市场采购金额每年将增长10%,预计未来三年在美国的采购金额累计将达到90亿美元.

"我们和很多美国公司都有合作,基于我们目前的发展计划,我们初步预计,2012年至2014年,我们在美国的采购金额将增至90亿美元."中兴通讯新闻发言人戴澍说.

戴澍说,上述金额包括今年2月与美国高通(QCOM.O)和美国博通公司(Broadcom Corporation)BRCM.O签署的未来3-4年价值50亿美元的芯片采购协议.

他并称,2009年至2011年间,中兴通讯在美国进行的与技术相关的采购,金额总计约70亿美元.

中兴通讯美国首席执行官程立新周二表示,中兴通讯在美国的供应链伙伴业务超过137亿美元,而且仍将会继续增长.

中兴通讯做出这番表态之际,正值它和中国华为[HWT.UL]遭遇来自美国国会发起的调查.

本月,美国国会议员致信中兴通信和华为两家公司高层,要求提供大批公司资料,包括华为和中兴的股东结构,在美国业务发展,从中国政府取得何种补贴等.(完)

--发稿 李千仪/黄运涛; 审校 林高丽

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