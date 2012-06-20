《阳歌专栏》中兴"死磕"美国市场,华为略有收手

(本文由路透中文网编译提供，作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**对购买新能源汽车进行补贴是徒劳的**

尽管质疑中国政府积极推动新能源汽车失败的声音渐起，中国政府仍准备在该领域投入更多资金，这套老路对发展新行业看似从来都不起作用。一年多以前，中国政府宣布对购买新能源汽车进行补贴的初步计划。根据中国媒体的报导，中国政府准备推出新一轮刺激政策，购买新能源汽车将免征车辆购置税，以鼓励更多消费者来购买此类型汽车。

这里有一条简讯：比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等新能源汽车生产商可能愿意免费送车，但是仍没有中国消费者愿意要。

原因很多。最根本的，新能源汽车缺乏可靠的记录，而大多数消费者希望在投资很多钱在一个新科技前看到这些。而且中国目前也缺乏必要的基础设施支持这些新能源汽车，充电站和维修站数量仍相对较少。而安全问题更是雪上加霜。上个月，深圳发生一起比亚迪电动出租车被撞后起火的事件，司机和乘客死亡。其他电动出租车司机称，乘客对电动出租车避之不及，导致他们的生意大幅下滑。

这些事实都向中国政府发出了强烈的讯号：电动车技术还没有成熟到可以进行大规模应用，而大众消费市场也尚未准备接受电动车。但是中国政府仍继续往里投钱，只怕是会打水漂，甚至可能被别有用心的人骗走。

中国政府应该更加专注于改进技术的试验项目，并与大型合作伙伴合作建设基础设施和增进消费者的认知。当然，中国政府在这些方面也做了一些工作，尽管很多看起来是地方政府和企业的行为，而非全国性的努力。

比亚迪总部所在地深圳是作出最多支持的地方，购买了大量电动公交车和出租车。上个月有报导称，中国新的提振计划也将包括让更多城市购买电动公交车，这看起来似乎是推广电动车技术的更佳途径，因地方政府拥有更多资金和耐心发展这种新产品。

从私营部门来看，通用汽车(GM.N)、通用电气(GE.N)和汽车租赁公司赫兹去年都宣布了各种推动该行业的计划。

中国政府需要将注意力转移到这些地方政府和企业的投资上来，先放一放对购买新能源汽车进行补贴的事。如果中国政府能够通过这些项目向普通民众证实新能源汽车是安全和可靠的，那么销量自然会上去，无论有没有补贴。

一句话：中国政府需要将注意力从新能源汽车消费市场转移到与地方政府和大型企业合作进行技术推广。

**中兴"死磕"美国市场 华为略有收手**

中国电信设备制造巨头中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和华为在美国遭遇困境，但我们正看到一些有趣的新迹象出现。前者重申将致力于开拓美国这块艰难的市场，而后者据报导缩减了在美国的规模。

这些最新信号不仅反映出两公司近来在美国面临的诸多困难，而且也反映出他们在很多西方市场面临的挑战。西方国家担心两公司是中国政府的间谍机构。因担心他们的电信设备可能带来安全风险，美国正对两公司进行调查，而欧盟也在调查两公司是否从中国政府接受不公平补贴。

华为和中兴均在过去一年中采取各种手段试图改善在美国的形象，包括聘用大牌游说家及作出其他友好姿态，但所有这些努力似乎都没有达到理想的效果。在其最新公关行动中，中兴北美地区CEO程立新在乔治亚州中国联盟(Georgia-China Alliance)于亚特兰大举办的2012中国前景会议上发表了一个高调的演讲，他重申中兴将致力于开拓美国市场，计划未来几年对美国市场投资每年增加10%。程立新还强调了中兴与高通(Qualcomm)(QCOM.O)、博通公司(Broadcom Corporation)BRCM.O等美国供应商的合作规模。

尽管中兴在美国市场推动核心电信设备业务受阻，但该公司近期正采取多样化措施，推出像智能手机等不那么敏感的产品。因此，中兴依然视美国为其消费类产品的潜在巨大市场，因而需要继续这种公关行为，即便有更多阻碍出现。

同时，中国媒体报导称，5月华为在美国裁员约50人，再次反映出该公司在美国市场面临的困难。华为拒绝就该报导置评，只是表示公司正在进行全球人力整合。中国媒体数周来一直报导称，因其业务放缓，华为在全球范围内裁员数千人。

在华为的案例中，我并不认为华为在美国的裁员说明该公司准备放弃该市场，可能只是其缩减全球员工计划的一部分。当然，裁减驻美员工肯定反映出公司意识到在美国市场依然面临很多挑战。

随着两公司逐渐理解这一事实，倘若华为和中兴悄然放弃在美国销售电信产品的希望，转而聚焦于手机等不那么敏感的产品，我不会感到意外。

一句话：中兴和华为在美国的最新举动，反映出两公司降低了在美国市场出售电信产品的期望值，很可能都将聚焦于消费型产品。(完)

--编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/张家伟