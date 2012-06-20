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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 13:02 BJT

〔中国新债〕华电集团推迟发行60亿元九个月期超短期融资券

路透北京6月20日电---中国华电集团公司周三发布最新公告称,将推迟在银行间市场簿记
建档发行60亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).此前原拟今日发行该期债券.

  公告称,根据公司募集资金使用安排的变化,决定推迟发行本期债券.但未披露延迟后的
发行日期.

  具体条款如下:

   发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
               (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  华电集团      300       60       9     推迟发行       光大银行    AAA        --       --
                                                        建设银行 
 ===========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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