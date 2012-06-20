〔中国新债〕华电集团推迟发行60亿元九个月期超短期融资券

路透北京6月20日电---中国华电集团公司周三发布最新公告称,将推迟在银行间市场簿记 建档发行60亿元人民币超短期融资券,期限九个月(270天).此前原拟今日发行该期债券. 公告称,根据公司募集资金使用安排的变化,决定推迟发行本期债券.但未披露延迟后的 发行日期. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) =========================================================================================== 华电集团 300 60 9 推迟发行 光大银行 AAA -- -- 建设银行 ===========================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽