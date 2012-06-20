《汇市简讯》若美联储继续扭转操作,美元有上涨空间

美国财政：特朗普税制改革计划中，抵押贷款利息抵税不变-财长
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
0454GMT * 美联储若重复2011年9月的扭转操作,可能意味着美元上涨.花旗分析师预计美联储将继续扭转操作,但规模将是先前的一半,为2,000亿美元.近期内这利多美元,因为这暗示决策者谨慎乐观,不必采取全面量化宽松.这也将给予美联储保留更多的手段,以防欧元区危机恶化.(完) --编译 张涛; 审校 田建华
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路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周三收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日增加 10.2亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,114.2亿元，创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7 9,104.0 21.9 3,241.73 2/27 5,306.9 3,775.2
路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。