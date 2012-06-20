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债券 | 2012年 6月 20日 星期三 13:08 BJT

《汇市简讯》若美联储继续扭转操作,美元有上涨空间

0454GMT * 美联储若重复2011年9月的扭转操作,可能意味着美元上涨.花旗分析师预计美联储将继续扭转操作,但规模将是先前的一半,为2,000亿美元.近期内这利多美元,因为这暗示决策者谨慎乐观,不必采取全面量化宽松.这也将给予美联储保留更多的手段,以防欧元区危机恶化.(完) --编译 张涛; 审校 田建华

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