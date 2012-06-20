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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 13:25 BJT

〔国际油市〕布兰特原油在96美元下方持稳,市场关注美联储政策会议

路透新加坡6月20日电---布兰特原油期货周三在每桶96美元下方持稳,但油价接近上日所及17个月低位,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布政策会议结果前,市场对西班牙借贷成本窜涨的忧虑仍挥之不去.

油价本周触及数月低位,因为市场担忧西班牙公债收益率(殖利率)窜升,最终可能导致国际对该国进行纾困;但投资者寄望美联储进一步放宽政策,将提振流动性并支撑油价.

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