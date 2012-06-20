〔国际油市〕布兰特原油在96美元下方持稳,市场关注美联储政策会议

路透新加坡6月20日电---布兰特原油期货周三在每桶96美元下方持稳,但油价接近上日所及17个月低位,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布政策会议结果前,市场对西班牙借贷成本窜涨的忧虑仍挥之不去.