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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 13:28 BJT

《汇市简讯》美元/韩元逼近1150,FOMC会议前韩元空仓被迫回补

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* 美元/韩元逼近1150,韩国国内账户今日是主要卖家

* 今晚举行美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前,韩元的空头仓位被迫回补

* 若跌破1150,料触发期权停止单

* 韩国股市综合股价指数温和走升0.5%(完)

--编译 吴云凌; 审校 艾茂林

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