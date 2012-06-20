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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 13:34 BJT

〔东京美债〕公债价格小幅走高,投资者静待美联储会议结果出炉

路透东京6月20日电---美国公债周三在亚洲市场小幅上涨,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新政策会议的结果,许多人预期会出台更多刺激措施.

美联储料延长卖短买长(扭转操作,Operation Twist)的刺激措施.这项措施将在本月到期,其目标是为了压低长期借款成本.

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