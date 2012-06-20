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市场报道 | 2012年 6月 20日 星期三 13:52 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元上档受限,美联储会议前仓位调整

0533GMT

* 新西兰元/美元在亚洲时段受限于0.7980,模式基金和商品交易顾问(CTA)卖出

* 0.8000上方有部分停止单,0.8085的费波纳奇回档位上方有更多

* 从约0.7940开始有买单(完)

--编译 吴云凌; 审校 艾茂林

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