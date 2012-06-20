《汇市简讯》美元/日圆卖压沉重,市场预期美联储祭出宽松措施

0535GMT

* 美元/日圆从昨日高点79.13开始有卖盘,该水准亦是今日高位

* 卖单一路往上,79.50、79.80-85、80.00以及80.35以上有停止单交错

* 进入东京薪酬结算日(gotobi)东京定盘涌现买兴,但随着需求消退买兴消减

* 低点在78.80,从该水准附近往下买单绵延

* 78.50下方有一些停止单,但传闻在这之上存在半官方性质买盘(完)

--编译 吴云凌; 审校 张明钧

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