〔中国债市〕短端信用债走势仍疲弱,但市场并未出现恐慌性抛盘

路透上海6月20日电---中国银行间债市周三信用债收益率延续升势,短端品种更为突出.银行间流动性再度抽紧,资金利率明显上扬;但投资者仍旧看好后市走向,加之传言称央行出手逆回购,助市场度过季末难关,现券市场并未出现恐慌性抛盘.

上海一券商交易员指出,资金的紧张程度胜过昨天,但信用债收益率涨幅基本与昨日相当,至少没有进一步恶化迹象.而在当前资金环境下,上午10年期续发国债招标结果胜于预期,对二级市场利率债起到一定稳定作用.

此外,上述交易员认为,当前现券市场的调整主要源于资金面的时点性冲击,市场上还没有出现长期看空市场的情绪.政策方面,近期人民币贬值预期强烈,资金外流的压力犹存,又有季度末因素影响,央行很有可能选择在6月末或7月初下调存款准备金率.

"季末过后,收益率还是会往下走的.现在不会把收益率抬得太高,然后抛掉."他称.

北京一银行交易员亦表示,5月新增外汇占款规模维持低位,预计6月份情况也难有明显改观.作为基础货币的重要来源,外汇占款增量不足必然难以支撑M2的增长,适时下调存款准备金率的必要性正在增强.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的10年期续发国债,加权收益率为3.3958%,略低于此前3.42%的市场预测均值.[ID:nSB1620964]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三主要品种持续上行,其中隔夜和七天期涨幅均超45个基点(bp).虽然市场传言央行向个别大行实施逆回购操作,但半年末"冲存款"等调整指标压力令银行捂紧钱袋,拉动资金价格走高.[CN/CN]

中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力.[ID:nSB1618256]

剩余期限约0.18年的短融1181371券最新报价收益率tCN1181371=CFXM为3.2502%/3.2502%,上日尾盘为3.1300%/3.1300%.剩余期限约0.64年的固息国债120002券最新报价收益率tCN120002=CFXM为2.2200%/2.2101%,上日尾盘为2.2150%/2.2051%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.3129 3.4545

上日 2.7070 2.9780

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6345/2.5655

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2736/2.1991

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8010/2.7180(完)

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