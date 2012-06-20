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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数收高,因投资者寄望美联储出台新一轮刺激政策

路透东京6月20日电---日本股市日经指数周三收高,因为投资者押注若美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮刺激政策,将提振美国低迷的复苏态势,并将抵消欧元区债务危机加剧所带来的影响.

日经指数.N225收高1.1%至8,752.31点.东证股价指数.TOPX收升1.7%至747.34点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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