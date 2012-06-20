〔澳洲个股〕力拓将斥资37亿美元将澳洲铁矿石产量提高四分之一

路透悉尼6月20日电---全球矿商力拓(RIO.AX)(RIO.L)将斥资37亿美元,以最晚到2015年把其澳洲铁矿石产出进一步提升25%,至年产3.53亿吨,不理会需求下降及全球供应过剩的预估.

力拓是排在巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)之后的全球第二大铁矿石生产商

力拓当前年产能为2.3亿吨,而且已在努力把年产能扩大至2.83亿吨.

尽管削减资本支出及向股东回馈更多现金的压力日益增长,但力拓董事会依然批准最新的扩张计划,该计划总共要花费52亿美元,其中15亿美元源自矿山合资伙伴.

若年产能达到3.53亿吨,力拓的澳洲矿山铁矿石供应量将占到全球铁矿石贸易总量的近三分之一.

"我们对短期不确定性谨记在心,而且仍全心致力于平衡的投资方式,同时保持住单A的信贷评级及渐进性的派息政策,"力拓执行长艾博年在声明中称.

在力拓扩张的同时,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals(FMG.AX)亦在西澳Pilbara地区大举扩张,而且一系列规模较小的矿商也在试图开发项目,这令人们担忧未来两年里市场将供应过剩.(完)