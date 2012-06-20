〔澳洲个股〕力拓将斥资37亿美元将澳洲铁矿石产量提高四分之一

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透悉尼6月20日电---全球矿商力拓(RIO.AX)(RIO.L)将斥资37亿美元,以最晚到2015年把其澳洲铁矿石产出进一步提升25%,至年产3.53亿吨,不理会需求下降及全球供应过剩的预估.
力拓是排在巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)之后的全球第二大铁矿石生产商
力拓当前年产能为2.3亿吨,而且已在努力把年产能扩大至2.83亿吨.
尽管削减资本支出及向股东回馈更多现金的压力日益增长,但力拓董事会依然批准最新的扩张计划,该计划总共要花费52亿美元,其中15亿美元源自矿山合资伙伴.
若年产能达到3.53亿吨,力拓的澳洲矿山铁矿石供应量将占到全球铁矿石贸易总量的近三分之一.
"我们对短期不确定性谨记在心,而且仍全心致力于平衡的投资方式,同时保持住单A的信贷评级及渐进性的派息政策,"力拓执行长艾博年在声明中称.
在力拓扩张的同时,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals(FMG.AX)亦在西澳Pilbara地区大举扩张,而且一系列规模较小的矿商也在试图开发项目,这令人们担忧未来两年里市场将供应过剩.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。