〔香港个股〕洪良国际将据在香港法院达成的协议向少数股东回购股票

路透香港6月20日电---据周三在香港法院达成的和解协议,被香港监管机构指控夸大获利的中国纺织商洪良国际0946.HK的投资者现将有机会把股份卖回给该公司.

本案对香港市场监管机构意义重大,标志着其应对不太可能重返香港面对起诉或市场审裁的境外公司或投资者的能力取得突破.

洪良国际位于中国福建省,2009年12月在香港证交所上市.

但该股在不到三个多月便爆出帐目有问题,后即遭香港证监会勒令停牌,证监会指控该公司在首次公开发行(IPO)招股书中严重夸大获利情况.

目前,根据香港证监会和洪良国际在香港高等法院达成的协议,只要获得投资者同意,洪良国际将以每股2.06港元的价格回购少数股东持有的股票,这是该股停牌前的最后交易价格.

若投资者批准这项协议,该公司将从少数股东手中回购总计10.3亿港元股票.

今年4月,证监会对洪良国际上市保荐人--兆丰资本(亚洲)处以4,200万港元(541万美元)史上最高罚单,并撤销其就机构融资提供意见的牌照.(完)