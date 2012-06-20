〔澳洲股市〕收高0.2%,投资者亟盼美联储政策会议结果

路透墨尔本6月20日电---澳洲股市周三抹去稍早多数涨幅,终场小幅收高0.2%,投资者焦急等待稍晚美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布政策会议结果. 市场猜测美联储可能扩大长期公债购买计划以刺激经济,这帮助推高金属价格和澳元. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高9点至4,132.4点,脱离盘中高位4,159.3点. 梅铎(默多克)旗下新闻集团开价19.7亿澳元购买Consolidated MediaCMJ.AX,以扩大付费电视业务.Consolidated股价劲扬9.7%至3.38澳元,并拉抬媒体类股.(完) --编译 洪曦;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN